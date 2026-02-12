'솔로지옥5' 임수빈, ♥박희선과 현커 소문 무성한데…"소중한 인연 닿아" [전문]

임수빈은 12일 개인 SNS를 통해 "너무나도 좋은 사람들을 만났고 소중한 인연이 닿았다"고 운을 뗐다. 이어 그는 "외부의 자극이 차단된 생경한 환경 속에서 오롯이 서로에게 집중하며 새롭고 다양한 감정들을 느끼고 알아갔다"며 "응원해주신 만큼 보답드릴 수 있는 임수빈이 되겠다"고 전했다.
임수빈은 해당 글과 함께 촬영 당시 찍은 사진을 공개했다. 자신의 독사진을 비롯해 최종 커플이 됐던 박희선과 커플샷, '솔로지옥5' 전체 출연진의 모습이 담긴 단체샷을 게재해 눈길을 끌었다 .
방송 이후 임수빈과 박희선 커플의 집 데이트 영상, 목격담, 커플링 착용 등이 알려지며 온라인 상에서는 현실 커플로 발전한 것 아니냐는 추측이 제기되고 있다.
한편, 임수빈은 오는 14일 공개되는 '솔로지옥5' 스핀오프 프로그램 '솔로지옥 리유니언'에 출연한다. 해당 방송에서 두 사람의 현커 여부가 밝혀질지 귀추가 주목된다. 이하 임수빈의 글 전문
안녕하세요 임수빈입니다.
이번 솔로지옥 시즌5를 참여하면서 정말 소중하고 값진 경험을 하였습니다.
너무나도 좋은 사람들을 만났고 소중한 인연이 닿았으며, 외부의 자극이 차단된 생경한 환경 속에서 오롯이 서로에게 집중하며 새롭고 다양한 감정들을 느끼고 알아갔습니다.
이런 경험을 통해 많은 것들을 배우고 스스로 성장할 수 있는 꿈같은 추억을 만들어주신 넷플릭스와 시작컴퍼니 외 많은 관계자 분들께도 감사드립니다!
많은 관심과 응원을 주신 국내외 시청자 분들께도 너무 감사드리며 응원해주신 만큼 보답드릴 수 있는 임수빈이 되겠습니다. 감사합니다!
