사진=김향기 SNS

사진=김향기 SNS

아역배우 출신 김향기가 파격 헤어스타일로 변신한 근황을 알렸다.김향기는 지난 11일 자신의 인스타그램에 "야르~"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김향기가 일상 속 자신을 기록한 모습. 특히 그는 이마의 절반 이상이 보일 정도로 짧아진 헤어 스타일을 보여줘 눈길을 끌었다.한편 김향기는 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값'에 최근 캐스팅됐다. 해당 작품은 꽃미남 선생님들을 주인공으로 로맨스 소설을 쓰던 여고생이 현실에서 그들과 예상치 못한 순간들을 마주하며, 파란만장한 학교생활의 주인공이 되는 하이틴 시리즈다.김향기는 극 중 낮에는 평범한 학생이지만, 밤에는 로맨스 소설을 집필하는 여고생 '여의주' 역을 맡았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr