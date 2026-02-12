[공식] 황희찬 누나, 갑질 의혹 터졌지만…SBS 골때녀, 하차 논의는 아직

예능에 출연 중인 '황희찬 누나' 황희정이 갑질 의혹에 휘말렸다.12일 한 매체에 따르면 황희찬은 2024년 개인법인 '비더에이치씨(BtheHC)' 명의로 의전 서비스업체 바하나(UCK)와 계약을 맺었다. 바하나(을)가 황희찬 측(갑)에 차량을 대여해주는 대신 황희찬이 바하나의 서비스를 홍보해주는 내용의 계약이었다.바하나는 황희찬 측에 총 22대의 의전용 차량을 제공했다. 페라리 SF90, 푸로산게, 람보르기니 우루스 퍼포만테 등 모두 수억원을 호가했다.황희찬은 2024년부터 1년간 슈퍼카를 몰고 다니며 10회 이상 크고 작은 사고를 냈다고 바하나는 주장했다. 범퍼 파손 3회, 휠 파손 4회, 엔진 전기장치 손상, 시트 오염 등이다.황희찬 누나인 황희정 역시 10차례 이상 사고를 냈다. 그는 벤츠 G63 AMG을 몰다 쉐보레와 GLE를 각각(총 2차례) 추돌했다. 상대 차량은 휀더와 휠, 사이드 스텝 등이 파손됐다.특히 테슬라 주니퍼의 경우에는 휠과 타이어가 사라질 때까지 운전했다. 타이어가 주저앉으면서 휠이 무너졌고, 모터와 서스펜스까지 손상을 입었다.바하나 측은 남매가 단 한번도 사고 책임을 지지 않았다고 했다. 보험 처리에 필요한 자기 부담금도 내지 않았다는 입장이다. 이에 일각에서는 황희찬, 황희정 남매가 갑질을 했다는 의혹이 흘러나오고 있다.황희정은 현재 SBS ‘골 때리는 그녀들’에 출연중이다. 보도와 관련해 SBS 측은 “하차와 관련한 논의가 아직 이뤄지지 않았다. 일방적인 입장만 나온 상태라 양쪽의 이야기를 들어봐야할 것같다”고 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr