사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

'나 혼자 산다'에서 옥자연(39)이 새로운 가족이 된 반려묘 봄이를 공개한다.오는 13일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 옥자연의 새로운 가족이 된 반려묘 봄이의 일상이 공개된다. 이날 옥자연은 시각장애를 가진 봄이를 운명처럼 만나게 된 사연과 입양을 결정하기까지의 비하인드 스토리를 전한다.옥자연은 "둘째가 들어왔습니다"라며 "명랑하고 호기심 많은 개냥이"라고 새 가족이 된 봄이를 소개한다. 그는 "생일날 운명처럼 만났다"라며 봄이를 만나게 된 사연을 전한다.옥자연은 길에서 만난 봄이의 등에 상처를 발견하고 동물병원에서 수술을 받게 했는데, 그 과정에서 봄이가 시력을 잃은 아이라는 사실을 알게 됐다고 밝힌다. 이후 그는 입양을 결심하게 된 이유와 봄이라는 이름을 지어준 사연, 그리고 첫째 반려묘 차차와 친해지기까지의 이야기를 전할 예정이다.공개된 사진 속에는 경력직 집사 옥자연이 봄이를 안고 '발톱 깎기 스킬'을 선보이는 모습이 담겨 있어 웃음을 자아낸다. 옥자연의 입에 문 간식에 집중한 봄이와, 찰나의 순간을 놓치지 않는 옥자연의 빠른 손놀림이 보는 이들의 감탄을 유발한다.또한 옥자연은 차차와 봄이 자매의 사랑스러운 사진으로 거실 인테리어에 변화를 준다. 사진을 보고 감동한 옥자연은 봄이에게 사진에 대한 설명을 해주지만, 전혀 관심을 두지 않는 봄이의 반응이 폭소를 자아낸다.'나 혼자 산다'는 13일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr