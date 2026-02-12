사진=텐아시아DB

사진제공=JTBC

가수 이찬원이 오는 23일 방송되는 '최강야구'에 특별 캐스터로 출연한다.오는 23일 방송되는 JTBC '최강야구' 138회에서는 최강 브레이커스가 서울 야구 명문고 연합팀과 진행한 스페셜 매치가 공개된다. 지난해 11월 16일 고척 스카이돔에서 열린 '최강야구' 2025의 두 번째 직관 경기였던 스페셜 매치는 아이들 미연의 시구, 가수 이찬원의 특별 캐스터 변신 등으로 화제를 모은 바 있다.볼거리 가득한 스페셜 매치가 예고된 가운데, KBO 레전드의 노련함과 고교 야구 선수들의 패기가 관전포인트가 될 전망이다. 최강시리즈 MVP 투수 윤석민, 주장 김태균, 믿고 쓰는 에이스 투수 오주원 등 KBO 레전드들의 노련한 경기 운영과 도파민을 선사하는 경기력에 기대가 모인다.서울 야구 명문고 연합팀에는 덕수고 오타니 엄준상을 비롯해 덕수고 박현민, 경동고 용석민, 청원고 이산 등 2027 신인 드래프트 최대어로 평가되는 고교 선수들이 포진돼 눈길을 끈다. 패기로 무장한 고교 최강자들이 제 실력을 보여줄지 궁금증을 자아낸다.특별 캐스터로 변신한 이찬원과 한명재 캐스터, 민병헌 특별 해설위원의 케미스트리도 이번 스페셜 매치의 기대 포인트. 소문난 야구팬인 이찬원의 해박한 야구 지식과 입담이 적재적소에서 웃음을 선사할 예정이다.'최강야구' 138회는 23일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr