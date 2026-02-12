넷플릭스

"다들 사랑하세요" 사랑을 주고, 사랑을 받는 영화 '파반느'가 청춘 멜로를 이야기한다.12일 오전 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 넷플릭스 영화 '파반느' 제작보고회가 열렸다. 이날 행사에는 배우 고아성, 변요한, 문상민과 이종필 감독이 참석했다.'파반느'는 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 이야기를 그린 작품이다. 박민규 작가의 소설 ‘죽은 왕녀를 위한 파반느’를 원작으로 한다.이날 이 감독은 작품에 대해 “‘파반느’라는 제목은, 이를테면 왈츠처럼. 음악적 용어다. 느린 춤곡인데, 원작 소설에서 파생된 이름이기도 하다. 이 영화만의 고유한 의미가 있길 바라는 의미에서 ‘파반느’로 따왔다. 청춘이자 멜로 영화인데, 사랑할 자신이 없는 세 사람이 사랑을 해나가는 이야기다. 또 백화점 지하라는 어둠 속에 있던 세 사람이 빛을 향해 나아가는 청춘 영화”라고 설명했다.고아성은 사람들의 불편한 시선으로부터 숨은 여자 미정으로 분했다. 그는 "미정은 마음의 문을 닫고 살아가는 인물이다. 근데 경록과 요한을 만나면서 '나도 사람한테 마음을 열 수 있을까' 생각하게 되고 빛을 받게 된다. 또 미정의 이미지를 구현하기 위해 감독님과 함께 오랜 시간 고민을 많이 했고, 한국 영화 최고의 분장팀의 터치로 미정을 함께 만들어갈 수 있었다"고 밝혔다.또한 "앞서 올곧으며, 부족할지언정 자존감이 높은 역할을 주로 연기했다. 그러다 보니 사실 난 나약한 사람인데 나도 모르게 캐릭터와 같은 사람이라고 착각하고 살았던 것 같다"며 "이번 미정을 연기하면서 묻어뒀던 내 모습을 기어이 꺼내야 했고 그 과정이 필요했다. 그렇게 솔직한 자신과 마주하고 나서 미정을 표현할 수 있었다"고 덧붙였다.변요한은 가벼운 농담과 익살 뒤에 진짜 자신을 숨긴 요한을 연기했다. 그는 “영화 안에서 자기감정을 솔직하게 표현하기 위해 은유적인 말을 많이 한다. ‘아프다’ 하면 아프다고 하면 되는데, 그걸 초월하는 단어를 많이 쓴다. 그걸 표현할 때 굉장히 어려워서 감독님과 만나 이야기를 많이 나누었다. 상처받았지만 상처받지 않은 것처럼 연기했다. 요한이라는 인물 자체가 두 사람을 지켜보고 응원하는 인물이다. 그 안에서 짙은 무거움을 보여주기 위해 공을 들였다. 복잡한 친구"라고 설명했다.이어 “탈색도 처음 해봤다. 두피가 너무 아프더라. 정말 힘든 헤어인 것 같다. 뿌리 염색을 하지 않은 이유는 뿌리는 희망이라고 생각이 들었다. 검은색은 뿌리고, 남은 색들은 요한이 지금까지 참고 견뎠던 상처의 일부라고 생각했다”고 덧붙였다.또 여자친구 티파니 영과의 결혼 소감에 대해 “전혀 가볍지 않은 질문”이라고 너스레를 떨었다. 그는 “‘파반느’를 봐야 하는 이유 같다. 사랑을 받고 사랑을 주는 영화다. 전 세계 시청자가 봐주셨으면 한다“라며 ”응원해주신 만큼 잘 살아가겠다“고 밝혔다. 두 사람은 2024년 디즈니+ '삼식이 삼촌'을 통해 인연을 맺었다.문상민은 극 중 꿈을 접고 현실을 살아가는 청년 경록 역을 맡았다. 그는 "무용수를 꿈꾸는 인물을 표현하기 위해 촬영 전 트레이닝을 받았다. 다만 촬영하면서 기술적인 동작보다 경록의 감정과 상황이 자연스럽게 몸짓에 담겨야 한다고 생각했다. 그런 부분을 중점적으로 고민했다"고 설명했다.그러면서 "촬영 전 감독님과 많은 이야기를 나눴다. 감독님이 바쁘셔서 주로 오전 6~7시에 만나 커피를 마시며 작품에 대해 대화했다"고 말했다. 이에 이 감독은 "혹시 정말 올까 싶어 6시에 만나자고 했는데 매니저도 없이 사무실로 찾아왔다"고 밝혔다.또 문상민은 "'파반느' 공개 후 '이 배우가 저 배우였어?'라는 반응을 보고 싶다. 그만큼 경록은 내가 처음 도전하는 캐릭터이고, 이전보다 정돈되지 않고 거친 부분이 많다. 평소 문상민과 다른 모습을 볼 수 있을 것"이라고 자신했다.끝으로 변요한은 '파반느'에 대해 "사랑이라는 감정은 과학으로도 설명할 수 없고 어느 곳이든 산소처럼 존재하는 것 같다. 그런 영화가 탄생한 것 같다. 여러분들이 사랑할 영화"라면서 "사랑하세요"라고 덧붙였다.한편 '파반느'는 오는 20일 넷플릭스를 통해 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr