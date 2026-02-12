장영란 남편, 1년 반은 가정에만 집중…“아내가 한숨, 눈치보여”(‘A급’)

장영란의 남편이자 한의사인 한창이 전업주부로 전락했다.지난 11일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '(실제상황) 억대 투자 사기당한 장영란 눈물의 심경 고백'라는 제목의 영상이 올라왔다.한의원 폐업 후 집안일을 도맡아 한다는 한창은 "아내가 유리창에 먼지가 묻어있으면 화낼 거라고 협박하기도 한다"며 너스레를 떨었다. 이어 "같이 안 살아보면 모른다. 신경정신과 전문의로 말하자면 다른 부부들 이혼할 때 참견 같은 거 많이 하지 않냐. 그런데 어르신들이 하는 말씀처럼 같이 안 살아보면 모르는 거다"라고 덧붙였다.그는 "개원 의향이 있으면 좋은데 내 인생에서 가장 중요한 건 가정의 행복이다. 집안도 제대로 다스리지 못하는 한의사가 무슨 역할을 할 수 있겠냐는 생각에 지금은 개원 생각이 전혀 없다"며 "1년 반은 아무 생각 없이 가정에만 집중하고 싶다"고 설명했다. 이어 "그런데 장영란이 내가 집에 있는 걸 불편해하는 거 같다. 일 끝나고 집에 들어오면 한숨을 쉰다. 눈치 보게 된다"고 말했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr