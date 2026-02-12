가수 우디(Woody)가 스페셜 앨범 'Woody: Re-Collection'(우디: 리콜렉션) 이후 9개월 만에 새 미니 앨범으로 돌아왔다.
소속사 골든문 엔터테인먼트에 따르면 우디는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 EP 'Woody zip'(우디 집)을 발매한다. 'Woody zip'은 지난해 9월 발표한 싱글 'IN ME'(인 미) 이후 약 5개월 만에 발매하는 신보다.
우디는 앨범 전곡 작사·작곡에 참여해 감정의 성숙함이 담긴 앨범을 완성했다. 타이틀곡 '한잔만 더 해요'는 썸의 경계에서 설레는 마음을 고백하며 연인으로서 새롭게 시작하는 사람들의 풋풋한 모습을 가사로 표현했다.
이외에도 연인의 눈물을 소나기에 비유한 '오는 비는 그냥 맞자', 이별의 순간을 담아낸 '잘 지내지 마', 나른한 우디의 보컬을 만나볼 수 있는 'If I Should Die'(이프 아이 슈드 다이) 등 총 4곡이 수록됐다. 한편, '이 노래가 클럽에도 나온다면'으로 국내 음원 차트 상위권에 진입한 우디는 신곡 발매에 앞서 지난 7~8일 개최한 단독콘서트 'Woody, Story'(우디, 스토리)에서 타이틀곡을 비롯한 무대를 선공개하며 팬들의 기대감을 높였다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
소속사 골든문 엔터테인먼트에 따르면 우디는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 EP 'Woody zip'(우디 집)을 발매한다. 'Woody zip'은 지난해 9월 발표한 싱글 'IN ME'(인 미) 이후 약 5개월 만에 발매하는 신보다.
우디는 앨범 전곡 작사·작곡에 참여해 감정의 성숙함이 담긴 앨범을 완성했다. 타이틀곡 '한잔만 더 해요'는 썸의 경계에서 설레는 마음을 고백하며 연인으로서 새롭게 시작하는 사람들의 풋풋한 모습을 가사로 표현했다.
이외에도 연인의 눈물을 소나기에 비유한 '오는 비는 그냥 맞자', 이별의 순간을 담아낸 '잘 지내지 마', 나른한 우디의 보컬을 만나볼 수 있는 'If I Should Die'(이프 아이 슈드 다이) 등 총 4곡이 수록됐다. 한편, '이 노래가 클럽에도 나온다면'으로 국내 음원 차트 상위권에 진입한 우디는 신곡 발매에 앞서 지난 7~8일 개최한 단독콘서트 'Woody, Story'(우디, 스토리)에서 타이틀곡을 비롯한 무대를 선공개하며 팬들의 기대감을 높였다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT