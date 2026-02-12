우디 새 EP 'Woodyzip' 커버 / 사진 = 골든문 엔터테인먼트

가수 우디(Woody)가 스페셜 앨범 'Woody: Re-Collection'(우디: 리콜렉션) 이후 9개월 만에 새 미니 앨범으로 돌아왔다.소속사 골든문 엔터테인먼트에 따르면 우디는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 EP 'Woody zip'(우디 집)을 발매한다. 'Woody zip'은 지난해 9월 발표한 싱글 'IN ME'(인 미) 이후 약 5개월 만에 발매하는 신보다.우디는 앨범 전곡 작사·작곡에 참여해 감정의 성숙함이 담긴 앨범을 완성했다. 타이틀곡 '한잔만 더 해요'는 썸의 경계에서 설레는 마음을 고백하며 연인으로서 새롭게 시작하는 사람들의 풋풋한 모습을 가사로 표현했다.이외에도 연인의 눈물을 소나기에 비유한 '오는 비는 그냥 맞자', 이별의 순간을 담아낸 '잘 지내지 마', 나른한 우디의 보컬을 만나볼 수 있는 'If I Should Die'(이프 아이 슈드 다이) 등 총 4곡이 수록됐다.한편, '이 노래가 클럽에도 나온다면'으로 국내 음원 차트 상위권에 진입한 우디는 신곡 발매에 앞서 지난 7~8일 개최한 단독콘서트 'Woody, Story'(우디, 스토리)에서 타이틀곡을 비롯한 무대를 선공개하며 팬들의 기대감을 높였다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr