넷플릭스

배우 문상민이 자신의 첫 영화에 큰 애정을 보였다.12일 오전 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 넷플릭스 영화 '파반느' 제작보고회가 열렸다. 이날 행사에는 배우 고아성, 변요한, 문상민과 이종필 감독이 참석했다.문상민은 극 중 꿈을 접고 현실을 살아가는 청년 경록 역을 맡았다. 그는 "무용수를 꿈꾸는 인물을 표현하기 위해 촬영 전 트레이닝을 받았다. 다만 촬영을 하면서 기술적인 동작보다 경록의 감정과 상황이 자연스럽게 몸짓에 담겨야 한다고 생각했다. 그런 부분을 중점적으로 고민했다"고 설명했다.그러면서 "촬영 전 감독님과 많은 이야기를 나눴다. 감독님이 바쁘셔서 주로 오전 6~7시에 만나 따뜻한 아메리카노를 마시며 작품에 대해 대화했다"고 말했다. 이에 이 감독은 "혹시 정말 올까 싶어 6시에 만나자고 했는데 매니저도 없이 사무실로 찾아왔다"고 밝혔다.한편 '파반느'는 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 이야기를 그린 작품이다. 오는 20일 넷플릭스를 통해 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr