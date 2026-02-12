넷플릭스

'티파니 영 남자친구' 배우 변요한이 두피 고통을 호소했다.12일 오전 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 넷플릭스 영화 '파반느' 제작보고회가 열렸다. 이날 행사에는 배우 고아성, 변요한, 문상민과 이종필 감독이 참석했다.이날 제작보고회에 참석한 변요한은 “영화 안에서 자기 감정을 솔직하게 표현하기 위해 은유적인 말을 많이 한다. ‘아프다’ 하면 아프다고 하면 되는데, 그걸 초월하는 단어를 많이 쓴다. 그걸 표현할 때 굉장히 어려워서 감독님과 만나 이야기를 많이 나누었다. 상처받았지만 상처받지 않은 것처럼 연기했다. 요한이라는 인물 자체가 두 사람을 지켜보고 응원하는 인물이다. 그 안에서 짙은 무거움을 보여주기 위해 공을 들였다. 복잡한 친구"라고 설명했다.이어 “탈색도 처음 해봤다. 두피가 너무 아프더라. 정말 힘든 헤어인 것 같다. 뿌리 염색을 하지 않은 이유는 뿌리는 희망이라고 생각이 들었다. 검은색은 뿌리고, 남은 색들은 요한이 지금까지 참고 견뎠던 상처의 일부라고 생각했다”고 덧붙였다.한편 '파반느'는 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 이야기를 그린 작품이다. 오는 20일 넷플릭스를 통해 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr