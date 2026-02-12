사진=정주리 SNS

코미디언 정주리가 태권도 학원의 깜짝 선물에 감동했다.정주리는 지난 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "샤넬백 감사해요♡"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 작은 상자 안에 샤넬 로고가 그려진 가방이 포장지에 감싸져 있는 모습. 정주리는 "비누가 너무 예쁜 걸요! 센스쟁이"라며 해당 제품이 가방이 아님을 알렸다.한편 별명이 '다산의 여왕'인 정주리는 2015년 비연예인 남편과 결혼해 슬하에 다섯 명의 아들을 뒀다. 2022년 넷째 출산 후 약 2년 만에 다섯째를 임신한 정주리는 2024년 12월 29일 출산하면서 오형제 엄마가 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr