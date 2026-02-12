'몸무게 세자리' 유명 개그맨, 편견 깨트렸다…이덕화도 인정, "안 해본 생선 요리 없어" ('편스토랑')

사진제공=KBS

몸무게 117kg라고 밝힌 개그맨 김준현이 초간단 생선요리 비밀을 공개한다.오는 13일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 국가대표급 먹방 문화재 김준현이 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 생선요리 꿀팁을 공개한다. “고기만 잘 먹을 것 같다는 편견을 버려 달라”라고 자신감 넘치게 외치는 김준현이 과연 어떤 생선요리들을 선보일지, 이덕화, 이경규, 이수근까지 사로잡은 김준현의 생선 요리 퍼레이드가 기대를 높인다.이날 공개되는 VCR 속 김준현은 “대한민국 4대 돔은 다 잡아 봤다. 안 잡아 본 생선이 없고 안 해본 생선 요리가 없다”라며 “낚시 예능을 함께한 이덕화, 이경규, 이수근, 이태곤, 지상렬 등 까다로운 형님들의 입맛을 다 맞췄다”라고 생선요리에 대한 남다른 자부심을 드러냈다.그러나 생선요리는 손질이 번거로워 요리 초보들은 선뜻 마음먹기 어려운 것이 문제. 이에 대해 김준현은 “생선 손질에 대한 두려움을 깨뜨리겠다”라며 “생선요리 겁내지 말라”고 다시 한번 강조했다. 이어 김준현이 생선요리를 편하게 하는 비법을 공개하자 ‘편스토랑’ 식구들 모두 무릎을 치며 감탄했다고 해 이목이 쏠린다.김준현은 전국민이 좋아하는 국민 생선으로 ‘요리 지옥’을 오픈한다. 앞서 제육 지옥, 회식 지옥, 돼지옥까지 열며 ‘편스토랑’ 제작진 실시간 살찌우기에 성공했던 김준현. 이번에는 생선 하나로 치킨 안 부러운 튀김부터, 특제 소스를 곁들인 유린기, 찌개는 물론 마지막 탄수화물 요리까지 쉴 새 없이 쏟아낸다는 후문이다.달달한 신혼 생활 중인 요리 초보 스페셜MC 서동주는 김준현의 VCR을 본 뒤 “이렇게 간단하면 나도 오늘 집에 가면 당장 할 수 있을 것 같다”며 요리 의욕을 불태웠다고 해기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr