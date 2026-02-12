사진=텐아시아DB

2018년 결혼한 방송인 이수지가 '제2회 디 어워즈(D AWARDS with upick)'에서 디 어워즈 임팩트상을 받았다.이수지는 지난 11일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 '제2회 디 어워즈(D AWARDS with upick)'에서 글로벌 K콘텐츠의 주역으로 활약할 신성에게 주어지는 디 어워즈 임팩트 트로피를 품에 안았다.이날 이수지는 "'디 어워즈 임팩트' 상을 받게 돼 감사하면서도 올해는 어떤 임팩트를 보여드릴까 고민을 하게 되는 것 같다. 저의 채널 <핫이슈지>를 도와주시는 모든 분들께 감사드린다"라고 감사의 소감을 밝히며 부캐 래퍼 햄부기로 변신해 라이브로 깜짝 무대를 선보여 시선을 집중시켰다.이날 이수지는 수상에 이어 드라마, 예능, 뮤지컬, 스포츠, 크리에이터 등 각 분야에서 화제를 모은 인물 중 한 명으로 선정돼 시상자로도 나서 대중의 시선을 사로잡았다.앞서 이수지는 쿠팡플레이 코미디 쇼 'SNL 코리아', 쿠팡플레이 예능 '직장인들', '자매다방'을 비롯해 직접 운영 중인 유튜브 채널 '핫이슈지' 등에서 자신만의 색깔을 담은 콘텐츠로 폭넓은 팬층을 확보해 왔다. 최근에는 각종 예능 섭외 1순위로 꼽히며 핵심 멤버로 활약, 다양한 출연진과의 케미스트리와 MC까지 소화하는 프로페셔널한 예능인으로서 입지를 더욱 견고히 하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr