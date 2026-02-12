텐아시아 DB

방송인 박나래가 새 예능프로그램 '운명전쟁49'에서 무편집으로 등장했다. 이른바 '주사 이모 논란'과 매니저 갑질 의혹 이후 약 2달 만이다.지난 11일 첫 공개된 디즈니+ 예능 '운명전쟁49'는 무속인, 관상가 등 운명술사 49인이 모여 여러 각종 미션을 통해 자신의 운명을 시험하는 서바이벌 프로그램이다. 박나래는 전현무, 박하선, 신동, 강지영과 함께 해당 예능의 MC로 발탁됐다.공개된 방송분 속 박나래는 '운명사자'로 소개되며 파격적인 황금 드레스와 왕관 장식으로 존재감을 뽐냈다. 이날 박나래는 "너무나 설레고 즐거운 마음으로 여기 왔다. 여러분, 저를 소름 끼치게 해달라"고 인사했다.박나래는 최근 여러 논란 속 방송활동을 중단하고 있는 상황이라, 이번 예능프로그램에서 모습을 드러낼지 주목됐다. 디즈니+는 박나래 촬영분에 대해 '통편집'을 선택하지 않은 것으로 확인된다.한편, 박나래는 지난해 12월부터 2인의 전 매니저와 법적 분쟁에 돌입했다. 전 매니저들은 강남경찰서에 특수상해·명예훼손·정보통신망법 위반(명예훼손) 혐의로 박나래를 고소했다.박나래 관련 사건은 총 7건으로 6건은 서울 강남경찰서 관할로 진행되고 나머지 1건은 용산경찰서에서 수사 중이다. 현재 경찰은 전 매니저들이 갑질 의혹을 폭로하는 과정에서 밝혀진 '주사 이모' 관련 사안도 함께 검토하고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr