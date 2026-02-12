조인성, 결국 사과했다…"경찰서서 연락 받아", 현장서 따돌림 의혹도 ('하지영')[종합]

사진=텐아시아DB

배우 조인성이 마음을 훔치는 액션에 사과하며 너스레를 떨었다.지난 11일 공개된 ‘유튜브 하지영’ 배우 조인성 2부 ‘조인성 집에 안가고 지금도 우리집에 있음! 근데 조인성 친구들은 우리집에 왜? (With 정유진, 이신기)’에서는 영화 ‘휴민트’에 함께 출연한 배우 정유진과 이신기가 합류해 촬영장 뒷이야기, 해외 로케이션 비하인드 등 배우들의 호흡이 돋보이는 다채로운 이야기를 공개했다.이날 ‘휴민트’에서 유일한 남한 인물인 ‘임 대리’ 역을 맡은 정유진은 조인성의 연기에 대한 존경심을 드러냈다. “프레임 안에서 초 단위로 표정과 앵글을 정확히 잡아내고, 리허설 후 단 한 번에 끝낸다”며 “그 오랜 시간 쌓인 내공이 바로 느껴졌다”고 말했다.이에 하지영은 “액션 속에서도 감정이 계속 살아 있다. 마음을 훔치는 액션”이라 표현했고, 조인성은 “경찰서에서 ‘훔치는 거 아니냐’는 연락을 많이 받았다. 한 분 한 분 찾아뵙고 사과했다”며 특유의 유머로 받아쳐 웃음을 자아냈다.현장 케미에 대한 이야기도 이어졌다. 조인성은 “신기는 실제로 현장에서 인기가 정말 많았다. 여자 배우들과의 유대관계도 굉장히 좋았다”고 밝혔고, 정유진 역시 “세경 씨와 신기 씨, 저 셋이 자주 수다를 떨었다”고 전했다. 이에 하지영이 “조인성 씨는 한 번도 낀 적 없냐”고 묻자, 조인성은 “따돌렸는데 내가 눈치를 못 챙긴 거냐?”라고 되물어 현장을 웃음바다로 만들었다.해외 촬영지 라트비아에서 벌어진 패션 대결 에피소드 역시 눈길을 끌었다. 이신기를 비롯해 배우 박해준, 박정민 등이 참여해 순위를 가렸다고. 이신기는 “패션쇼 당일이 되자 박해준 선배님은 코트를 준비하고 다른 분들은 빈티지 매장까지 돌며 과하게 준비했다”고 전했다. 반면 자신은 “맨투맨에 흰 티 레이어드, 트레이닝복 차림이었다”고 밝혔고, 결국 1위를 차지했다고 덧붙였다. 이를 듣던 조인성은 “그들만의 리그”라며 ‘할많하않’ 표정을 지었고, 이신기는 “저희끼리 인성이 형은 끼지 말자고 했다”고 전해 웃음을 더했다.정유진은 “신기 씨 빼고 다 너무 과했다. 색색의 아이템에 비니까지 욕심이 넘쳤다”라며 비니를 준비한 사람은 박정민이라고 폭로했다. 또한 이신기는 “눈 오는 라트비아에서 가슴이 파인 옷을 입은 사람도 있었다"라고 당시 상황을 전해 현장을 웃음바다로 만들었다.조인성과 박정민의 영화 속 눈빛 연기에 대한 이야기도 빠지지 않았다. 이신기는 조인성의 눈빛에 대해 “많은 생각이 담긴 깊은 눈빛”이라 말했고, ‘휴민트'에 출연한 박정민에 대해서는 “날 것 같고 직선적인 느낌”이라 표현했다. 정유진 역시 조인성에 대해 “차갑고 절제된 눈빛”이라고 답한데 반해 박정민에 대해서는 “불처럼 끓어오른다”고 표현했다. 이를 듣던 조인성은 “그래서 소방차를 매번 불렀다”고 능청스럽게 덧붙여 폭소를 자아냈다.후배 배우의 고민에 진심으로 답변하는 조인성의 선배미 넘치는 모습도 볼 수 있었다. 정유진의 질문으로 시작된 우울과 슬럼프에 대한 대화에서 조인성은 “우울하고 슬럼프라는 걸 인지하고 있다는 건 굉장히 좋은 상태”라며 “질문이 잘못되면 우울로 돌아온다. ‘왜 태어났지’가 아니라 ‘어떻게 살아야 하지’를 묻는 게 중요하다”고 말했다. 이어 “인지하고 있으면 어떤 식으로든 지나간다”고 덧붙였다. 정유진 역시 “몸이 아프고 나서야 나 자신을 챙기기 시작했다”며 깊은 공감을 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr