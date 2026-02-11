'이병헌♥' 이민정, 28년 만에 벅찬 소식 알렸다…생애 첫 음악 오디션 MC 발탁 ('1등들')[종합]

사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

사진제공=MBC

배우 이병헌의 아내이자 배우 이민정이 데뷔 후 처음으로 음악 오디션 MC에 도전한다. 그는 "옛날부터 오디션 프로그램을 거의 다 챙겨봤던 애청자로서 벅차고 멋진 무대들을 시청자들에게 잘 전달할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.11일 서울 마포구 MBC 방송센터 골든마우스홀에서 MBC 예능 '1등들' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 이민정, 방송인 붐, 김명진 PD, 채현석 PD가 참석했다. '1등들'은 역대 수많은 음악 오디션의 1등들이 모여 '1등 중의 1등'을 가리는 오디션 끝장전이다. 이민정과 붐이 MC를 맡았으며 백지영, 허성태, 김용준 등이 패널로 합류해 1등 가수들의 무대를 직관한다.MC를 맡은 이민정은 "최근 집에서 육아하면서 동요밖에 들을 일이 없었는데 '1등들'을 촬영하며 좋은 노래들을 많이 들을 수 있어 좋았다"고 말했다. 이어 "옛날부터 오디션 프로그램을 거의 다 챙겨봤던 애청자로서 벅차고 멋진 무대들을 시청자들에게 잘 전달할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.출연진의 무대를 보며 눈물을 흘리기도 했다고. 이민정은 "원래 음악을 들을 때 잘 몰입하는 편이다. 그래서 '1등들'을 촬영하면서도 눈물을 많이 흘렸다. 첫 녹화 때 울고 두 번째 녹화 때는 울지 말아야지 다짐했는데 쉽지 않았다. 그만큼 감동적인 무대들이 많았다"고 회상했다.붐은 "앞서 오디션 프로그램에 많이 출연했었는데 '1등들'은 그중에서도 끝판왕인 프로그램이 아닐까 싶다"라며 말했다. 그는 "출연진 간의 경쟁이 엄청나다. 리허설 시간도 엄청 길고 악기, 조명, 무대 세팅까지 모든 게 완벽하다. 시청자분들이 충분히 기대해도 좋을 것"이라고 강조했다.이어 붐은 "다른 오디션은 예선전부터 거친다. 근데 '1등들'은 첫 무대부터 결승전이다. 그래서 첫 화부터 완벽한 무대들이 정말 많이 나온다. 나 역시도 무대를 보며 감동받았다. 많은 사랑 부탁드린다"라며 웃어 보였다.우승을 차지한 출연자에게 어떤 베네핏이 주어지냐는 질문에 김명진 PD는 "아직 정해진 게 없다"고 답해 현장을 술렁이게 했다. 김 PD는 "베네핏 때문에 제작진들과 오랜 기간 이야기를 나눴다. 그런데 딱히 생각나는 게 없었다. 그냥 명예다. 가수들 입장에서는 1등 중에서 1등을 차지하는 것만 해도 명예로운 일일 것"이라고 말했다.이어 김 PD는 "1등을 했던 출연진을 섭외하는 게 쉽지 않았다. 한 번에 결정한 분은 딱 한 분밖에 없었고, 나머지 분들은 거의 다 장고했다"고 밝혔다. 이어 "구체적인 섭외 기간을 말하자면 1~2주가 걸렸다. 가장 중요한 섭외 기준은 인지도였다. 모아놓고 봤는데 아는 사람이 없으면 시청자 입장에서는 재미가 없을 것 같았다. 그래서 알만한 출연진 위주로 섭외했다"고 덧붙였다.일부 출연진의 정체를 깜짝 공개하기도 했다. 김 PD는 "다 말씀드릴 순 없지만 이미 알음알음 알고 계시는 출연자도 있을 거다. 우선 허각 씨가 나온다. 요즘 가수 중에는 이예지 씨가 나오고 중장년층을 겨냥해서 박창근 씨도 섭외했다"고 밝혔다.'1등들'은 오는 15일 오후 8시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr