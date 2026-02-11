윤후, 미국 명문대 입학하더니…父 윤민수와 ♥연프 출연, "힐끗 봤어" ('내새끼의연애2')

사진제공=tvN STORY, E채널

미국 명문대 입학한 ‘국민 조카’ 윤후부터 박남정의 둘째 딸 박시우까지, 설레는 ‘내 새끼’ 라인업을 완성됐다.오는 25일 첫 방송되는 tvN STORY, E채널 예능 ‘내 새끼의 연애2’는 직접 볼 수도, 가르칠 수도 없기에 더 궁금한 자녀의 연애를 부모의 시선으로 함께 지켜보는 과몰입 연애 프로그램.11일 공개된 포스터에는 앞서 화제를 모은 가수 윤민수 아들 윤후와 박남정 딸 박시우를 포함해, 설레는 로맨스를 그려나갈 청춘남녀가 한자리에 담겨 이목을 집중시킨다.배우 이문식의 아들 이재승은 소년미와 순수함을 무기로 한 ‘감성 연애러’. 축구 감독 신태용의 아들 신재혁은 듬직한 매력으로 골 타이밍을 노리는 신중한 ‘연애 공격수’로 활약한다. 방송인 이성미의 딸 조은별은 섬세하고 다정한 강아지상 ‘온미녀’의 매력을 발산하고, 배우 최재원의 딸 최유빈은 통통 튀는 에너지의 ‘인간 비타민’으로 활력을 더한다. 이렇듯 각기 다른 개성과 배경을 지닌 청춘남녀들이 한데 모이며, 이들이 빚어낼 다채로운 이야기와 예측 불허의 케미스트리가 시즌2의 서사를 한층 풍성하게 채울 전망이다.함께 공개된 메인 프로모션 영상은 사랑에 빠진 자녀들의 낯선 표정과 이를 지켜보는 부모들의 리얼한 반응을 조명하며 프로그램의 정체성을 각인시킨다. 영상 속 부모들은 보고 싶어도 볼 수 없었던 내 새끼의 연애를 지켜보며 입을 틀어막은 채 과몰입하는 모습을 보여준다. 인사를 나누는 순간 피어오르는 ‘첫 만남의 설렘’에 상대방을 힐끗 보는 아들 윤후의 눈빛을 놓치지 않고 “얘 힐끗 봤어!”라며 환호하는 아빠 윤민수의 모습은 보는 이들의 미소를 자아낸다. 이어진 ‘첫 데이트의 떨림’에서 “제일 설렜던 것 같다”는 조은별의 솔직한 인터뷰에 엄마 이성미의 입꼬리도 덩달아 올라가며 훈훈함을 더한다.그러나 로맨스가 늘 달콤할 수는 없는 법. 예기치 못한 ‘오해와 엇갈림’으로 “좀 생각이 많아졌다”며 고민하는 아들 이재승의 영상을 지켜보며 이를 마치 자신의 일인 양 안쓰러운 얼굴이 되는 아빠 이문식의 걱정은 리얼리티의 깊이를 더한다. 이러한 긴장감 뒤에 찾아온 ‘용기 있는 고백’의 순간, “그래도 1순위는 항상 너였어”라며 진심을 전하는 신재혁의 돌직구 멘트는 설렘을 자아낸다.제작진은 “사랑에 빠진 내 아이의 처음 보는 얼굴은 부모의 처음 보는 얼굴도 끌어낸다는 점에 주목했다”며 “그 낯설고도 설레는 순간을 포착하는 것이 이번 시즌2를 관통하는 가장 흥미로운 지점이 될 것이다. 이들과 함께 과몰입하며 지켜봐달라”고 전했다.‘내 새끼의 연애2’는 오는 25일 오후 8시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr