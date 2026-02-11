사진=텐아시아DB

방송인 붐이 '1등들'에서 MC를 맡아 평가단에서 제외된다.11일 서울 마포구 MBC 방송센터 골든마우스홀에서 MBC 예능 '1등들' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 이민정, 방송인 붐, 김명진 PD, 채현석 PD가 참석했다.'1등들'은 역대 수많은 음악 오디션의 1등들이 모여 '1등 중의 1등'을 가리는 오디션 끝장전이다. 이민정과 붐이 MC를 맡았으며 백지영, 허성태, 김용준 등이 패널로 합류해 1등 가수들의 무대를 직관한다.이날 제작발표회에서는 평소 가수들과 친분이 두터운 붐에게 "심사 편파 논란이 불거지는 것이 아니냐"라는 취재진의 질문이 이어졌다. 이에 대해 붐은 "친분이 있는 참가자에게 좀 더 마음이 갈 수 있는 건 맞다. 그런데 MC 두 명은 심사 투표권이 없다. 그래서 더욱 음악과 무대를 즐기고 있다"라며 웃어 보였다.이어 붐은 "앞서 오디션 프로그램에 많이 출연했었는데 '1등들'은 그중에서도 끝판왕인 프로그램이 아닐까 싶다. 나 역시도 무대를 보며 큰 감동을 받았다. 많은 사랑 부탁드린다"고 말했다.'1등들'은 오는 15일 오후 8시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr