사진=온라인 커뮤니티 갈무리

넷플릭스 예능 '솔로지옥5'에서 최종 선택을 마친 출연자 임수빈과 박희선의 다정한 모습이 포착됐다.지난 10일 각종 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 '솔로지옥5' 출연자인 임수빈과 박희선의 근황이 담긴 영상이 확산하며 관심을 모았다. 해당 영상은 두 사람의 지인이 촬영한 것으로, 이들은 이날 방영된 '솔로지옥5' 최종회를 함께 시청하며 시간을 보낸 것으로 알려졌다.공개된 영상에는 임수빈과 박희선이 나란히 앉아 화면 속 자신들의 활약상을 감상하는 장면이 담겼다. 두 사람이 프로그램 마지막 회차에서 서로를 선택하며 최종 커플로 맺어진 만큼, 방송 이후에도 관계를 이어가는 '현실 커플'로 발전했는지를 두고 누리꾼들의 추측이 이어지는 상황이다.앞서 방송된 '솔로지옥5' 최종 선택에서 임수빈과 박희선은 서로를 지목하며 최종 커플이 됐다. 당시 두 사람은 "운명인가보다", "생각하는 게 똑같네" 등의 대화를 나누며 처음으로 손을 잡은 채 지옥도를 떠나는 모습으로 설렘을 자아냈다.한편 이번 '솔로지옥5'에서는 임수빈·박희선 커플을 비롯해 출연자 김민지·송승일, 최미나수·이성훈, 이주영·김재진, 김고은·우성민까지 총 다섯 쌍의 최종 커플이 탄생하며 여정을 마무리했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr