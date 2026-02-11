/ 사진=텐아시아 DB

1300억 건물주로 알려진 배우 장근석이 ‘밥상의 발견’의 중심을 단단히 잡았다.장근석은 지난 10일 방송된 MBC 설 특집 3부작 ‘밥상의 발견’ 1회 ‘시간과 정성을 다하는 밥상’에서 셰프 윤남노, 데이비드 리, 빌리 츠키, 곽재식 작가와 함께 밥상에 담긴 정성과 지혜를 찾아 경상북도 영주로 떠났다.‘밥상의 발견’은 일상 속 밥상에 숨겨진 맛과 지혜, 그리고 식문화의 가치를 재발견하는 K-푸드 로드멘터리로 대한민국 최고의 셰프들이 ‘K-푸드’와 ‘한식 문화’를 새롭게 재해석하며 차별화된 음식 콘텐츠를 선보일 예정이다.평소 요리에 관심이 많다고 밝혀온 장근석은 “한식을 매일 먹지만, 어디에서 왔고 어떤 과정을 거쳐 만들어지는지 깊이 생각해볼 기회가 많지 않았다. 이번 기회를 통해 잊고 있었던 한식의 가치를 다시 찾아보고 싶다”며 프로그램에 임하는 각오를 전했다.이날 장근석은 ‘밥상 식구들’의 첫 만남을 맞아 직접 ‘웰컴 밥상’을 준비하며 남다른 애정을 드러냈다. 영주 시장에서 구매한 떡볶이, 불쫄면, 향토 음식 태평초 등으로 밥상을 차린 그는 태평초의 유래까지 풀어내는 등 맛과 이야기를 잇는 진행력을 보여줬다. 특히 고추와 고춧가루를 활용한 토크로 주제를 확장하는 등 스토리텔링형 MC로서의 존재감을 드러냈다.이어 장근석은 재래 장 전문가와의 만남에서 적재적소의 질문을 통해 고추장 제작 과정과 발효 기간에 대한 궁금증을 풀어가며 정보 전달력을 더했다. 또한 인생 첫 메주 만들기에 도전한 그는 삶은 콩을 으깨고 메주를 밟는 과정을 직접 경험하며 “오랜 시간과 정성이 들어가는 과정이었다”고 감탄, 전통 식문화에 대한 이해를 도왔다.이후 장근석은 야외 주방에서 쌀뜨물을 활용한 얼갈이 배추 된장국 만들기에 나서며 ‘집밥 마스터’다운 면모를 드러냈다. 현장의 분위기를 자연스럽게 이끈 장근석은 츠키의 잡채 요리까지 돕는 모습으로 ‘밥상 식구들’의 따뜻한 케미스트리를 발산했다. 특히 장근석이 만든 된장국은 출연진들로부터 “너무 맛있다”는 극찬을 이끌어내며 정겨운 밥상 분위기를 완성했다.MBC 설 특집 3부작 ‘밥상의 발견’ 2부는 오는 17일 저녁 8시 10분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr