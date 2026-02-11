황신혜 모친, 호피 입고 등장했다…"황신혜 돈 관리는 내가 해"('같이 삽시다')

사진제공= KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'

황신혜 어머니가 딸 못지않은 패션 센스를 뽐낸다. 또한 황신혜 데뷔 초 매니처를 자청했던 일화를 전한다. 황신혜 어머니는 딸의 돈 관리를 지금까지도 자신이 해주고 있다고 밝힌다.11일 저녁 7시 40분 방송되는 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 황신혜, 장윤정, 정가은이 엄마들과 '같이 살이'에 나선다. '황신혜의 같이 삽시다'는 고군분투하며 나 홀로 아이를 키우는 연예계 싱글맘들의 동거 생활을 담은 프로그램이다.이날 방송에서 황신혜 엄마는 '스타일 아이콘'의 엄마답게 호피무늬 퍼 재킷을 착용하는 등 패션 센스를 뽐내며 등장한다. 또한 미스코리아 딸만큼 훤칠한 장신의 장윤정 엄마, 웃음 많고 사투리가 매력적인 정가은 엄마가 차례로 모습을 나타낸다.화기애애한 분위기 속에서 첫 만남을 가진 세 모녀는 각자 딸의 방에서 오붓한 시간을 가진다. 딸이 춥지 않은지 하나부터 열까지 챙기는 장윤정 모녀의 다정한 모습과 방송 출연 사실을 주변에 알리며 들뜬 정가은 모녀의 모습이 이어진다. 반면 황신혜의 방에서는 모녀 사이에 뜻밖의 공방전이 펼쳐져 궁금증을 자아낸다.딸들은 엄마들을 위한 요리를 만들기로 한다. 거실에 모인 엄마들은 이야기꽃을 피우고, 부엌에서 요리 중인 딸들은 엄마에게서 어떤 폭로가 나올지 몰라 자꾸만 귀를 기울인다. 그러나 딸들의 걱정과 달리 엄마들의 칭찬이 이어진다. 황신혜의 엄마는 딸이 데뷔 때부터 지금까지 경제권을 모두 자신에게 맡겨왔다는 사실을 밝혀 모두를 놀라게 한다. 한편, 능숙하게 요리를 해내는 황신혜, 장윤정과 달리 요리 초보 정가은은 결국 엄마에게 도움을 요청하여 웃음을 자아낸다. 이를 지켜본 언니들은 자신들도 엄마에게 의존했던 순간들을 떠올리며 공감을 더한다.딸들이 준비한 진수성찬에 감동한 엄마들은 감탄을 아끼지 않는다. 식사 중, 황신혜를 스타로 만든 엄마의 남다른 서포트가 공개된다. 황신혜 엄마는 딸의 데뷔 초, 매니저가 없던 시절에 방송 일을 도왔던 과거를 회상한다. 딸을 위해서 직접 운전하여 촬영 현장을 오가고, 드라마 촬영 의상 공수까지 하느라 마음을 졸였던 시간을 털어놓는다. 한편, 황신혜 어머니의 동안 외모에 이어서 장윤정 어머니의 탄탄한 허벅지까지 서로를 향한 칭찬 릴레이가 더해지며 분위기가 무르익는다.황신혜, 장윤정, 정가은 모녀의 첫 만남은 오는 11일 저녁 7시 40분 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr