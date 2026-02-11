사진제공=그리핀엔터테인먼트

그룹 샤이니의 멤버 온유(ONEW)가 미니 5집 'TOUGH LOVE'의 콘셉트 사진을 공개했다.온유는 지난 10일 공식 SNS에 미니 5집 'TOUGH LOVE(터프 러브)'의 첫 번째 콘셉트 포토를 게재했다. 공개된 사진 속 온유는 클래식한 슈트를 완벽 소화하며 댄디하면서도 세련된 매력을 뽐냈다.특히 온유의 표정 없는 얼굴과 대비되는 콜라주 형태의 배경에는 다양한 하트 이미지가 배치돼 이번 앨범에 담긴 '사랑'의 다층적인 의미에 대한 궁금증을 더했다.미니 5집 'TOUGH LOVE'는 온유가 고유의 음악 세계관의 확장을 선포하는 앨범으로, 수록곡 전반에 걸쳐 그만의 감각적인 음악적 색채를 밀도 있게 담아냈다. 온유는 우리가 마주하는 세상 속 여러 사랑의 단면을 엮어낼 예정이다.온유의 미니 5집 'TOUGH LOVE'는 다음 달 9일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr