배우 박지현이 웨딩드레스 자태를 공유했다.박지현은 지난 9일 자신의 인스타그램에 "요즘…🦢💭"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 박지현이 새하얀 웨딩드레스를 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 그는 올백 머리에도 굴욕 없는 미모를 보여줘 눈길을 끌었다.앞서 박지현은 지난 4일 첫 방송된 tvN 드라마 '우주를 줄게'에 특별출연했다. 또 박지현은 과거 한 방송에 출연해 "78~80k이었던 적이 있었다"며 30kg 감량에 성공했다고 언급한 바 있다.한편 박지현은 영화 '와일드 씽', '자필', 드라마 '내일도 출근!' 출연을 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr