제시, 가슴수술 고백 그 후…볼륨감 넘치는 비키니 몸매

가수 제시가 파격 행보를 보였다.최근 제시는 자신의 계정에 비키니 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 제시는 볼륨감 있는 몸매와 탄탄한 바디라인을 자랑한다. 제시는 화끈하게 가슴 수술 사실을 고백하기도 했다.한편 제시는 2024년 팬이 일행에게 폭행을 당하는 상황을 방관했다는 논란에 휘말린 바 있다. 이후 서울 강남경찰서에서 피고소인 신분으로 조사를 받았으나, 혐의 없음으로 불송치 결정이 내려지며 논란은 일단락됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr