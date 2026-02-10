사진=고현정 SNS

배우 고현정이 핑크빛 분위기를 발상했다.고현정은 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 영상을 공유했다.공유된 영상 속에는 고현정이 스태프들과 함께 한 식당을 찾은 모습. 특히 남자 스태프 옆에 앉은 고현정은 고개를 서서히 기울이는 등 달달한 분위기를 보였고, 게시물을 올린 스태프는 두 사람을 향해 "꽁냥꽁냥"이라는 문구를 덧붙여 눈길을 끌었다.고현정은 1995년 SBS 드라마 '모래시계'로 스타덤에 올랐지만, 그해 돌연 정용진 신세계 그룹 회장과 결혼 후 연예계를 은퇴했다. 이후 슬하에 1남 1녀를 낳았으나 2003년 합의 이혼했다. 양육권은 정용진이 가져갔다.한편 고현정은 지난해 SBS 금토드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'로 시청자들과 만났다. 해당 작품은 20년 전 5명의 남자를 잔혹하게 살해해 '사마귀'라는 여성 연쇄 살인마의 경찰 아들이 '사마귀'의 범행을 모방한 사건의 범인을 잡기 위해 평생 증오해 왔던 엄마와 협력 수사하는 이야기를 그린 범죄 스릴러다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr