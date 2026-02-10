사진=차정원 SNS

사진=차정원 SNS

배우 겸 인플루언서 차정원(36)이 배우 하정우(49)와의 열애설을 직접 언급했다.차정원은 지난 9일 자신의 인스타그램에 "열애설은 못 막아도… 바람🌬️은 막을 수 있다♡︎"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 차정원이 한 의류 업체의 바람막이 제품을 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 그는 최근 자신을 둘러싼 열애설을 직접 언급하면서도 '바람' 옆에 동음이의어를 방지하는 이모티콘을 붙여 남다른 센스를 보였다.두 사람은 지난 4일 열애 사실을 인정했다. 다만, 하정우는 이후 SNS 속 팬들과의 소통에서 결혼 관련 질문들이 나오자 "식장 들어갈 때까지 몰라요", "아직 모른다니까요", "아직 좀 있어야" 등의 답변을 내놨다.한편 1978년생인 하정우는 2003년 데뷔해 영화 '추격자', '항해', '범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대', '베를린', '암살', '신과함께' 시리즈 등에 출연했다. '롤러코스터', '허삼관', '로비', '윗집 사람들' 등 연출작을 직접 선보이기도 했다.차정원은 2012년 영화 '무서운 이야기'로 데뷔했다. 이후 드라마 '그녀는 예뻤다', '수요일 오후 3시 30분', '당신이 잠든 사이에', '특별근로감독관 조장풍', '유별나! 문셰프'와 영화 '폭락' 등 작품에 출연했다. 현재는 유튜브를 비롯해 패션과 뷰티 인플루언서로 활동하며 젊은 여성들에게 많은 인기를 받고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr