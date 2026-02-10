사진=신지효 SNS

사진=신지효 SNS

방송인 신동엽의 딸 신지효가 고등학교를 졸업했다.신지효는 지난 9일 자신의 인스타그램에 "6년 동안 나의 소중한 친구가 되어준 선화. 미운 정, 고운 정이 깊게 든 학교와 작별 인사를 한다는게 쉽지만은 않다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 신지효가 친구들과 함께 졸업식에서 학교의 마지막 추억을 쌓고 있는 모습. 특히 그는 학교 생활 내내 다수의 상을 휩쓸었음을 알려 눈길을 끌었다.앞서 신지효는 서울대학교와 한국예술종합학교에 합격했다는 소식이 알려지면서 화제를 모았다. 그는 두 학교 중 서울대학교 사범대학 체육교육과를 최종 선택한 것으로 전해졌다.한편 신동엽은 2006년 선혜윤 PD와 결혼해 슬하에 딸 신지효 양, 아들 신규완 군을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr