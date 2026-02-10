글로벌 팬심 모인다…3월 '이달의 가수' 투표 개최 [TEN차트]

텐아시아가 3월에 태어난 가수 중 '이달의 가수'를 뽑는 투표를 연다.3월 생일자 투표는 10일부터 오는 23일까지 진행된다. 1위로 선정된 가수는 특별 기획 기사의 주인공이 되며, 가수의 생일에 맞춰 기획 기사가 게재된다.지난달 투표 당시에는 1, 2위 사이 순위 경쟁이 치열해 마지막까지 긴장의 끈을 놓기 어려웠다. 3월생 아티스트들 가운데 큰 인기를 누리고 있는 이들이 다수 포진해 있는 만큼, 이번 투표 역시 뜨거운 경쟁이 펼쳐질 것으로 전망된다.3월 생일인 아티스트로는 FT아일랜드 이홍기, 갓세븐 잭슨, 라이즈 원빈·앤톤·은석, 레드벨벳 아이린·예리, 르세라핌 사쿠라, 박군, 방탄소년단 슈가, 블랙핑크 리사, 소녀시대 태연, 스테이씨 수민, 스트레이 키즈 현진, 십센치(권정열), 아스트로 엠제이·진진·차은우, 알파드라이브원 씬롱, 에이티즈 윤호, 엑소 시우민, 잔나비 최정훈, 전소미, 정동원, 제로베이스원 한유진, 크래비티 세림·원진, 투모로우바이투게더 범규, 트레저 지훈, 트와이스 미나, 프로미스나인 박지원, 하성운, 하이라이트 이기광, 홍지윤 등이 있다.투표는 텐아시아 공식 홈페이지의 '아티스트 톱 텐'을 통해 참여할 수 있으며, 팬이라면 누구나 참여 가능하다. 응원하는 가수에게 직접 힘을 보탤 수 있는 기회인 만큼 글로벌 팬들의 적극적인 참여가 기대된다.텐아시아의 '이달의 가수'는 팬 투표를 기반으로 아티스트의 음악과 활동을 조명하는 특별 기획으로, 매달 다양한 매력을 지닌 가수들을 조명하고 있다. 과연 치열한 경쟁을 뚫고 3월을 대표할 주인공이 누가 될지 관심이 쏠린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr