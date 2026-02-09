사진=텐아시아DB

신세경 / 사진제공=더프레젠트컴퍼니

배우 신세경이 영화 '휴민트' 속 물고문 장면 비하인드를 전하며, 물에 대한 공포를 솔직하게 털어놨다.9일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '휴민트'에 출연한 신세경을 만났다.'휴민트'는 서로 다른 목적으로 블라디보스토크에서 충돌하게 된 사람들의 이야기를 그린다. 신세경은 블라디보스토크에 있는 북한 식당 종업원 채선화 역을 맡았다. 채선화는 국정원 조과장(조인성 분)의 정보원이 되면서 위험에 처한다.신세경은 작품 출연을 결심하게 된 배경으로 대본의 힘을 꼽았다. 그는 "보내주신 대본 자체가 재미있었다. 캐릭터도 매력적으로 느껴져서 거의 망설이지 않았다"고 말했다. 이어 "전체적인 극의 흡입력이 강했다. 대본을 읽을 때도 시간 가는 줄 모르고 읽었다"고 전했다.류승완 감독의 작품은 다채로운 액션신으로도 유명하다. 액션에 대한 부담은 없었느냐는 질문에 "아예 없었다고 하면 거짓말이다. 그래도 그건 대본을 펼쳐 읽어봐야 알 수 있는 영역이라, 일단은 읽어보자는 마음이었다"고 답했다. 그러면서도 "캐릭터의 매력이 상당해서 망설일 이유가 없었다"고 출연 결심 당시를 떠올렸다.신세경은 극 중 물고문 당하는 장면이 있다. 강한 긴장감을 자아내는 이 장면에서는 극 중 인물의 고통이 그대로 전해진다. 신세경은 "제가 물에 대한 공포가 있다. 그 장면은 대역 분이 촬영해주셨다"고 비하인드를 털어놨다. 자신의 물 공포증에 대해서는 "높이가 가슴 정도 오는 물까지는 괜찮은데, 호흡기 위치까지 물이 차오르면 많이 힘들다"며 "사실 그 신이 이번 작품에서 가장 걱정이자 고민이기도 했다"고 고백했다. 다행히도 촬영은 안전을 최우선으로 진행됐다. 신세경은 "대역 분이 계셔서 안전하고 무사히 촬영할 수 있었다"고 말했다.'휴민트'는 오는 11일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr