가수 지드래곤(G-DRAGON)이 데뷔 이래 첫 단독 팬미팅을 개최, 3일간 4만여 팬을 동원하며 세대를 아우르는 팬덤 'FAM'과 하나의 가족 서사를 완성했다.지드래곤은 지난 6일부터 8일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 팬미팅 '2026 G-DRAGON 'FAM' MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU]'를 개최했다.최근 새롭게 유입된 10대 팬들부터 빅뱅의 전성기를 함께하며 청춘을 공유했던 시간을 지나 중년이 된 팬들까지, 서로 다른 세대의 팬들이 같은 공간에서 하나로 연결됐다. 지드래곤은 데뷔 이후 처음으로 단독 팬미팅을 개최했다. 360도 개방형 무대와 팬들과 눈을 맞추는 동선 설계, 추억과 현재를 오가는 구성이 두드려졌다.이날 MC는 평소 지드래곤의 팬이라고 밝혔던 유튜버 미미미누가 맡았다. 미미미누는 지드래곤과의 자연스러운 티키타카와 공감 가득한 호흡으로 현장 분위기를 한층 유쾌하게 이끌었다. 특히 팬미팅 소감과 FAM들의 메시지를 전하는 과정에서는 함께 울컥한 모습을 보이며 깊은 여운을 남겼다.이날 거대한 크라운(Crown)에 탑승한 채 등장한 지드래곤은 '소년이여'로 팬미팅의 포문을 열어 공연장의 열기를 끌어올렸다. 이어 '니가 뭔데 (Who You?)' 무대에서는 2013년 '인기가요' 당시를 떠올리게 하는 흰 셔츠, 청바지, 레드 볼캡 스타일링으로 레전드 무드를 완벽히 재현해 환호를 자아냈다. 이후 최근 앨범 'Übermensch'의 수록곡 'TAKE ME', 'IBELONGIIU'로 이어진 엔딩 무대는 공연의 흐름을 자연스럽게 마무리하며 깊은 여운을 남겼다.지드래곤은 팬들을 위해 직접 준비한 다채로운 선물을 미니 게임을 통해 증정하는 이벤트를 진행, '역조공'의 정석을 보여줬다. 이어진 챌린지 타임에서는 'Doma', 'CHANEL', '앙탈 챌린지' 등 팬들이 기다려온 챌린지를 선보였다.지드래곤은 "컴백 후 새 가족을 맞이하며 팬미팅을 열게 됐다. 투어에 함께하지 못한 분들에 대한 아쉬움으로, 가족 모임 같은 자리를 만들고 싶었다"며 "위시리스트 같던 시간이었고 함께해서 더 즐거웠다. 사랑한다"고 전했다. 이어 "제1회 정식 가족 모임은 3일간 진행되며 다시 하나가 되는 시간이었다. 곧 봄이 오니, 꽃길 따라 잠시 쉬어가며 기다려 달라"고 덧붙였다. 끝으로 그는 "올해 빅뱅이 20주년을 맞아 컴백한다. 멤버이자 동시에 팬의 마음으로 저 또한 기대하고 있고, 멤버들 모두 같은 마음일 것"이라며 컴백에 대한 설렘을 전했다.지드래곤은 오는 13~15일 일본 요코하마 PIA ARENA MM, 21~22일 태국 방콕 BITEC에서 단독 팬미팅 '2026 G-DRAGON 'FAM' MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU]'를 이어가며 현지 팬들과 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr