'시험관 시술' 심현섭♥정영림, 결혼 1년 만에 돌발 상황 터졌다…"어떻게 할지 모르겠어" ('사랑꾼')

사진제공=TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'

시험관 시술 결과를 기다리며 2세를 준비 중이던 심현섭(55), 정영림(44) 부부에게 돌발상황이 발생한다.9일 방송되는 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 지난해 4월 결혼한 심현섭과 아내 정영림이 경주로 떠난다. 신혼 분위기의 다정한 모습에 지켜보던 황보라는 "여전히 달달하시다"며 감탄했다.정영림이 "우리 신혼여행 말고 처음 가는 거지?"라고 운을 띄우자, 심현섭은 "미안해"라며 사과했다. 그러나 정영림은 "나도 일이 있었고, 일 그만두고 처음 가는 거니까 즐거우면 좋겠다"며 웃었다. 심현섭은 "당연히 즐겁다. 영림이 몸이 이제 2세에 매진하고 있기 때문에"라며 시험관 시술의 결과를 기다리고 있는 아내의 몸을 염려했다.오붓한 경주 여행 도중, 심현섭이 홀로 다급하게 어디론가 뛰어가는 모습이 포착됐다. 정영림은 제작진에게 상황을 설명하고 있었고, 심현섭은 "이럴 때는 어떻게 해야 할지 모르겠다"며 어쩔 줄 몰라 하는 급박한 상황이 이어졌다.경주로 여행을 떠난 '2세 준비중 신혼부부' 심현섭, 정영림에게 닥친 돌발 상황의 전말은 이날 오후 10시 방송되는 '조선의 사랑꾼'에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr