사진 = 백진희 인스타그램

배우 백진희가 촬영 현장에서의 다채로운 매력을 담은 비하인드 컷을 공개하며 물오른 미모를 과시했다.최근 백진희는 자신의 인스타그램에 "송나연 모음집๑˃̵ᴗ˂̵"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 백진희는 단정한 중단발 헤어스타일에 베이지와 블랙 컬러의 재킷을 입고 지적이면서도 우아한 분위기를 뽐냈다.진지한 표정으로 정면을 응시하는 모습은 실연기에 완벽히 몰입한 듯한 인상을 주었으며 대기실에서 양손 엄지를 치켜세우며 환하게 웃는 얼굴은 백진희 특유의 사랑스러운 매력을 극대화했다. 또한 화려한 꽃장식이 놓인 테이블에 앉아 스마트폰을 확인하는 옆모습에서는 날렵한 콧대와 옆라인이 돋보였고 그레이 컬러의 맨투맨을 입은 내추럴한 모습까지 더해져 매력을 완벽하게 보여주었다.이를 본 팬들은 "언니 귀여워요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "드라마 잘 보고 있어요" "고급스러워졌다잉" 등의 댓글을 달았다. 백진희는 현재 출연 중인 작품을 통해 몰입도 높은 연기를 선보이며 시청자들과 만남을 이어갈 예정이다.한편 백진희는 1990년생이며 현재 '판사 이한영'에서 열연 중이다. '판사 이한영'은 빠른 전개와 몰입도 높은 스토리, 열연을 펼치는 배우들의 하모니 속에서 상승세를 이끌며 시청자들의 큰 사랑을 받고 있다. 백진희는 안정된 연기력으로 캐릭터를 생생하게 표현하고 지성과의 탄탄한 연기 호흡으로 극에 재미와 기대감을 더하고 있다. 백진희는 송나연 역을 맡았는데 송나연은 정의를 지키고 바로잡기 위해 언론을 통해 여론을 형성하며 노력하는 이한영 라인에 없어서는 안 될 인물이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr