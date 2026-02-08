사진 = 김재경 인스타그램

레인보우 출신 김재경이 발랄한 일상을 공유했다.최근 김재경은 자신의 인스타그램에 "요모조모일본생활모"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 김재경은 깔끔하게 빗어 넘긴 헤어스타일에 실버 테 안경을 착용하여 평소의 발랄한 이미지와는 다른 지적이고 세련된 분위기를 자아냈다.타탄 체크 패턴이 돋보이는 짙은 남색 아우터를 입은 김재경은 거울 셀카를 찍으며 무결점 피부와 인형 같은 이목구비를 과시했다. 또 다른 사진에서는 보라색 캡모자를 쓰고 붉은색 쇼핑백을 든 채 환하게 웃거나 손가락으로 브이 포즈를 취하며 특유의 긍정적인 에너지를 발산했다.고층 빌딩이 내려다보이는 사무실 공간에서 턱을 괴고 장난스러운 표정을 짓는 모습은 김재경만의 러블리한 매력을 한층 돋보이게 했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "귀여워" "일본에서 행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 김재경은 1988년생으로 38세다. 지난해 김재경 소속사 나무엑터스는 "김재경 배우가 소중한 인연을 만나 깊은 신뢰와 애정을 바탕으로 지난여름 직계 가족이 참석한 자리에서 백년가약을 맺었다"며 "김재경 배우의 배우자는 비연예인으로 비연예인인 배우자를 존중해 식은 비공개로 진행하였다"고 설명했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr