사진 = 이정현 인스타그램

가수 겸 배우 이정현의 결점 없는 미모가 눈길을 모았다.최근 이정현은 자신의 인스타그램에 "신랑 광클로 드디어 지브리박물관 예약성공 신랑 광클로 센과치히로 뮤지컬 예약성공 근데..뮤지컬 너무 뒷자리라 안보여서...신랑 광클로 R석 취소표 한 장 예약성공 생일기념 지브리오타쿠 고마운남편님"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이정현은 지브리 박물관의 상징적인 캐릭터인 '마쿠로쿠로스케'가 가득 담긴 둥근 창문 옆에서 양손으로 꽃받침 포즈를 취하며 아이처럼 해맑게 웃고 있다. 결점 없는 투명한 피부와 뚜렷한 이목구비가 돋보이는 가운데 짙은 네이비 컬러의 두툼한 퍼 아우터를 입고 포근하면서도 세련된 겨울 패션을 선보였다.특히 거친 질감의 노란색 외벽과 창살 안에서 응시하는 캐릭터들의 귀여운 눈망울이 이정현의 생동감 넘치는 표정과 어우러져 마치 애니메이션의 한 장면 같은 분위기를 자아냈다.이를 본 팬들은 "누나 넘귀엽잖아요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "즐거운 데이트해요" "넘넘예쁜정현님완죤넘넘예뻐용" 등의 댓글을 달았다. 이정현은 앞으로도 다양한 연기 활동과 예능을 통해 대중과 꾸준히 소통을 이어갈 예정이다.한편 이정현은 2019년 3살 연하의 정형외과 의사와 결혼했다. 이어 2022년 첫째 딸을, 2024년 둘째 딸을 출산해 많은 축하를 받았다.이정현은 이정현은 2023년 인천구 남동구 구월동의 건물을 남편인 정형외과 의사 박씨의 병원 개원을 위해 194억 4000만원에 매입했다. 해당 건물은 지하 1층~지상 8층, 지하 1층~지상 5층 2개동으로 1800평 규모다. 지분은 이정현이 99%, 의사 남편이 1%로 이정현이 실소유주인 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr