덱스, 요즘 잘 나간다더니…무려 제니에게 선물 받았다 "심장 떨려" ('마니또클럽')

사진=텐아시아DB

제니와 덱스가 손에 땀을 쥐게 하는 추격전을 선보인다.오는 8일 오후 6시 5분 방송되는 MBC 예능 '마니또 클럽' 2회에서는 정체를 숨긴 채 자신의 마니또에게 선물을 전달해야 하는 언더커버 미션이 이어진다. 제니, 덱스, 추성훈, 노홍철, 이수지 등 5인의 출연진은 각자만의 전략으로 마니또에게 선물을 전달한다.앞서 마니또 덱스를 향한 '선물 폭격'을 예고했던 제니는 덱스의 취향을 섬세하게 파악한 끝에 무려 여섯 가지 선물을 준비하며 본격적인 작전에 돌입한다. 특히 계획한 선물 하나하나를 위해 치밀하게 동선을 옮기며 흡사 게릴라전을 방불케 하는 면모를 보여준다. 이름 과자 선물을 계획했던 제니가 과연 수많은 이름 과자들 사이에서 덱스의 이름 '진영'을 찾아낼 수 있을지도 관심을 모은다.선물을 직접 덱스에게 전달할 수 있을지도 주목된다. 특히 제니는 헬스장에 대신 전달했던 첫 번째 선물과 달리, 이번에는 더욱 과감하게 덱스의 눈앞에서 선물 직격탄을 선보일 예정이다. 제니가 어떤 작전을 펼칠지 궁금증을 높인다.제니의 정체가 들통날 수도 있는 상황이 발생한다. 제니의 흔적을 찾아 전투적 뜀박질을 선보이는 UDT 출신 덱스와, 정체를 숨긴 채 도주하는 제니의 쫓고 쫓기는 추격전이 펼쳐진다. 제니 역시 "심장이 떨린다"며 "이거 첩보물 아니에요?"라며 몰입한다.이날 방송에서는 마니또 클럽 한국 본부로 소집되는 제니, 덱스, 추성훈, 노홍철, 이수지의 첫 만남도 공개된다. 서로의 얼굴을 확인한 뒤 마니또의 정체를 파악할 수 있을지, 또 다섯 회원들이 어떤 케미를 보여줄지 주목된다.'마니또 클럽'은 하나를 받으면 둘로 나눌 줄 아는 사람들의 모임을 콘셉트로 한 언더커버 리얼 버라이어티. 매주 일요일 오후 6시 5분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr