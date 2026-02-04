사진=텐아시아DB

'휴민트' 조인성과 박정민이 서로를 향한 애정을 표했다.4일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '휴민트'(감독 류승완)의 언론시사회가 열렸다. 류승완 감독과 배우 조인성, 박정민, 박해준, 신세경이 참석했다.'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기. '휴민트'는 '사람을 통한 정보활동'(Human intelligence)이라는 뜻이다.조인성은 대한민국 국정원 요원 조 과장 역을 맡았다. 박정민은 북한 국가보위성 조장 박건을 연기했다.조인성은 "작년 이맘쯤 라트비아에 있었다. 당시에는 추운 겨울날 많이 의지하며 촬영했다"고 회상했다. 이어 "마지막 시퀀스를 찍던 작년 2월쯤에는 하루빨리 관객들에게 선보일 날을 학수고대했다. 그런 날이 다가온 것 같아 떨린다"고 개봉 소감을 밝혔다.조인성과 박정민은 6살 차이 형, 동생 같은 티키타카 케미를 뽐냈다. 박정민과의 브로맨스에 대해 조인성은 "박정민과는 '더 킹'에서 호흡을 맞췄다. 오랫동안 지켜보고 응원한 사람이기도 하다. 내적 친밀감이 있어서 거리낌 없이, 어색함 없이 연기할 수 있었다"며 흡족해했다.박정민은 조인성과의 연기 호흡에 대해 "믿는 선배이다. 자연스럽게 현장에서 그 분위기가 발현됐다. 덕분에 편하게 잘했다"며 만족스러워했다. 그러면서도 "사실 형과 3번째 작품인데 늘 제가 두들겨 맞거나 뒤에서 맞았는데, 이제는 앞에서 강대강으로 붙게 됐다. 참 옳은 일이라고 생각하고 있다"며 폭소케 했다. 또한 "인성이 형은 팔다리가 길고 바라만 봐도 좋지 않나. 저도 따라가려고 했다"고 치켜세웠다. 조인성이 "고백한 거냐"고 하자 박정민인 "그렇다"며 화답해 웃음을 자아냈다.'휴민트'는 오는 11일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr