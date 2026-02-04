사진=서희원 SNS, 텐아시아DB

'셀럽병사의 비밀' 이낙준이 가수 구준엽의 아내 故서희원의 죽음 원인을 분석했다.지난 3일 방송된 KBS 2TV 예능 '셀럽병사의 비밀'에서는 게스트로 오마이걸 효정과 작사가 김이나가 함께한 가운데, 클론의 구준엽과 대만 톱스타 서희원의 영화 같은 사랑과 안타까운 이별 이야기가 공개됐다.대만 예능에서 처음 만난 구준엽과 서희원은 20년이라는 세월을 건너뛰어 한 통의 전화로 다시 사랑을 키웠다. 대만과 한국을 뜨겁게 달구며 '세기의 사랑'으로 불렸던 둘의 행복은 일본 여행 중 서희원의 감기가 폐렴으로 치달으며 위기를 맞았다.닥터 MC 이낙준은 "심장 기저질환 환자인 서희원에게 바이러스가 침투됐을 때 벌어지는 치명적인 연쇄 반응"이라며 안타까운 죽음의 원인을 분석했다. 특히 구준엽의 근황을 전달하던 장도연은 오열했고, 제작진이 직접 찾아가 확인한 구준엽의 현 상태는 스튜디오를 눈물바다로 만들었다. 1년 내내 한결같이 아내 서희원의 묘지를 지킨 구준엽은 "희원이는 저보다 훨씬 더 힘들게 누워있는데 제가 안 올 수가 있느냐"고 전해 시청자의 심금을 울렸다.2024년 12월 시즌제로 출발한 '셀럽병사의 비밀'은 시청자들에게 셀럽들의 삶과 죽음을 의학적으로 전달한다. 장도연X이찬원X이낙준 세 MC의 안정적인 케미 또한 재미와 볼거리를 더하고 있다.'셀럽병사의 비밀'은 매주 화요일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr