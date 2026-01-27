사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO' 30기 남자 출연자들이 묵언수행하는 모습을 보여줘 솔로나라를 발칵 뒤집어 놓는다.오는 28일 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 솔로나라 30번지에 입성한 '에겐남'들의 정체가 공개된다. 이번 30기는 출연자들이 직접 '에겐남 테토녀 특집'이라는 기수 이름을 지었다고.3MC 데프콘, 이이경, 송해나의 기대 속에 30기 솔로남들은 수려한 외모로 등장부터 시선을 사로잡는다. 남다른 피지컬로 등장한 한 솔로남의 모습에 데프콘은 "멀리서 보면 많이 피곤해 보이는 BTS 지민 느낌?"이라고 말한다. 이후로도 훈훈한 비주얼의 솔로남들이 나타나자, 3MC는 "아이돌 느낌이다"라며 극찬한다.그런가 하면, 솔로남들은 뛰어난 비주얼 뒤에 숨겨진 허당미와 순애보로 매력을 과시한다. 30기 솔로남들의 사연을 듣던 데프콘 역시 "에겐 확정!"이라고 외친다. 실제로 한 솔로남은 애틋했던 과거 연애사를 털어놓으면서 "당시 너무 힘들어서 제 체중이 90kg가 넘었는데 15kg가 빠졌다"라고 털어놓는다.에겐남 특집답게 30기 솔로남들은 지금껏 '솔로나라'에서는 보지 못했던 분위기를 풍긴다. 이들은 솔로녀들의 등장에 조금도 미동하지 않는다. 이를 지켜보던 송해나는 "하하하! 어떡하냐!"라며 황당한 웃음을 터뜨린다. 결국 솔로녀은 먼저 "안녕하세요~"라고 인사를 건네는데, 이에 대한 솔로남들의 리액션이 여전히 잠잠하자 송해나는 "이렇게 조용하다고?"라며 의아해한다. 과연 묵언수행에 들어간 에겐남들이 테토녀들과 어떤 케미를 발산할지 관심이 쏠린다.'나는 SOLO'는 28일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr