'김용건 며느리' 황보라, 양육권 분쟁 입 열었다…"♥차현우와 결혼 과정서 벌어져" ('개늑시2')

사진=텐아시아DB

김용건 며느리인 배우 황보라가 하정우와의 반려견 양육권 쟁탈전 사연을 들려준다.오는 28일 방송되는 채널A 예능 '개와 늑대의 시간2' 4회에서는 솔직한 입담과 톡톡 튀는 매력을 지닌 황보라가 스페셜 MC로 새롭게 합류, 2기 주제인 ‘위기의 다견가정’의 문을 연다.결혼 3년 차이자 18개월 아이를 키우고 있는 황보라는 과거 19년간 함께한 반려견 두 마리를 비롯해, 남편 차현우가 키우던 반려견 두 마리까지 총 네 마리를 키운 다견가정 경험자다. 누구보다 다견가정의 희로애락을 잘 알고 있는 그는, 남다른 공감력으로 보호자들의 마음을 대변한다.특히 황보라는 결혼 과정에서 벌어진 반려견 쟁탈전 사연을 공개한다. 남편 차현우, 그리고 아주버님인 배우 하정우와의 반려견 양육권 쟁탈전에 얽힌 웃픈 에피소드로 스튜디오를 웃음 짓게 한다.‘개늑시2’ 2기에서는 다견 가정이라는 주제에 걸맞게 총 11마리의 반려견이 등장, 역대 최다 반려견들이 개늑시에 입소한다. 숫자가 늘어날수록 커지는 책임과 사랑이라는 이름 뒤에 가려진 관리와 통제의 문제를 정면으로 짚으며 다견가정이 안고 있는 현실적인 위기를 조명한다.'개와 늑대의 시간2'는 단순한 반려견 행동 교정을 넘어 문제 행동의 근본 원인인 보호자의 태도와 환경까지 깊이 들여다보는 프로그램이다. 스튜디오에서의 첫 피드백, 생활동 밀착 케어, 보호자의 실제 주거지까지 이어지는 총 세 단계의 솔루션을 제공한다.‘개와 늑대의 시간2’는 매주 수요일 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr