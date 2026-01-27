사진제공=KBS2

'슈퍼맨이 돌아왔다'에 가수 KCM의 9세 연하 아내와 둘째 딸이 첫 등장해 이목을 집중시킨다.오는 28일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 606회는 '공주님! 아빠가 지켜줄게' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. 특히 새로운 슈퍼맨으로 합류한 KCM이 둘째 딸과 미모의 아내를 방송 최초로 공개해 관심을 끈다.임신 34주 차인 KCM의 아내가 모습을 드러내자 랄랄은 "(뉴진스) 민지 닮았어요"라고 감탄하더니 "근데 아내 분 만삭 아니에요?"라며 믿을 수 없다는 듯 두 눈을 휘둥그레 뜬다. 이어 엄마의 미모를 쏙 빼닮은 둘째 딸 서연이가 등장한다. 서연이는 아빠에게 애교 많은 딸이자 아빠와 노는 것을 좋아하는 아이라고. 이에 김종민은 "KCM은 무슨 복입니까?"라며 "너무 부럽다"고 무한 반복해 웃음을 자아낸다.KCM은 딸 서연이의 전속 헤어스타일리스트로 변신해 반전 매력을 드러낸다. 그는 우람한 팔뚝을 자랑하며 능숙하게 양갈래 소시지 머리를 완성한다. 랄랄은 "한두 번 해본 솜씨가 아니다"라며 딸 둘 아빠 KCM의 머리 묶기 스킬을 칭찬한다.이 가운데, KCM은 9세 연하 아내와의 애틋한 러브스토리를 공개해 먹먹함을 자아낸다. 그는 아내와의 첫 만남부터 사귀게 된 계기, 뒤늦게 혼인신고를 할 수밖에 없었던 개인사까지 솔직하게 털어놓는다. 특히 "첫째를 임신했을 당시에 내게 빚이 너무 많아서 아내와 아이에게 피해가 갈까 봐 혼인신고 못했다"라며 "이제 남들처럼 가족들과 추억을 만들고 싶다"고 눈시울을 붉힌다.'슈퍼맨이 돌아왔다' 606회는 28일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr