사진=아덴 조 SNS

'케이팝 데몬 헌터스'에서 루미 역 목소리를 맡은 배우 아덴 조가 200억 탈세 의혹에 휩싸인 차은우를 공개적으로 응원했다.차은우는 26일 200억 탈세 의혹과 관련해 SNS에 사과문을 올렸다. 해당 게시물 댓글 창에는 아덴 조가 등장해 눈길을 끌었다. 아덴 조는 "늘 너를 지지해 동생, 파이팅!(Always supporting you dongseng, Hwaiting!)"라며 차은우를 응원했다.이에 누리꾼들은 "눈치 챙겨라", "200억 대신 낼 거냐", "무슨 일인지 잘 모르고 댓글 단 것 아니냐" 등 비판적인 반응을 보였다.아덴 조는 넷플릭스 오리지널 영화 '케데헌'에서 루미 역을 맡은 한국계 미국인 배우다. 그는 여러 콘텐츠를 통해 차은우와 합을 맞추며 친분을 쌓았다. 지난해 7월 차은우의 군 입대를 앞두고 SNS를 통해 "내 동생이 군대에 간다. 넘치는 사랑을 보낸다"라며 격려했다.한편, 서울지방국세청은 차은우를 상대로 약 200억원의 소득세 추징을 통보했다. 차은우 측은 이를 받아들일 수 없다는 입장이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr