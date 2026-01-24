사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

올데이프로젝트 애니의 편안한 비주얼 일상이 공개됐다.최근 애니는 자신의 인스타그램에 "24"라는 멘트와 사진을 올렸다. 이는 애니가 생일을 맞아 작성한 숫자로 자신의 나이를 뜻하는 것으로 보인다. 애니는 2002년생이다.사진 속 애니는 블랙 후드 차림으로 소파에 기대어 반려견과 얼굴을 맞댄 채 여유로운 시간을 보내고 있다. 가까이 다가온 반려견의 모습에 시선을 주며 차분한 표정을 짓고, 자연스러운 민낯 분위기와 포근한 무드가 어우러져 일상 속 힐링 장면을 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 생일 축하해요" "미소를 멈추지 말고 여왕처럼 계속 빛나" "하루하루 더 잘할 것이라고 믿어요" "최고의 애니가 되길 바라요" "24번째 생일을 축하해요" 등의 반응을 보였다.앞서 애니의 소속사는 다수 언론에 애니가 컬럼비아대학교 2026년 봄 학기에 복학하며 일과 학업을 병행한다고 밝혔다. 더블랙레이블에 따르면 올데이 프로젝트 애니는 컬럼비아대학교 봄학기에 복학해 당분간 학업에 전념한다. 컬럼비아대학교에서 미술사학과 시각예술학을 전공 중인 애니는 학기가 마무리되는 오는 5월까지 미국 현지에 체류할 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr