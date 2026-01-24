유재석, 제대로 사고쳤다…오스트리아로 떠난다더니, 화제성 폭발한 '풍향고2' [TEN이슈]

/ 사진=텐아시아 DB

웹 예능 '핑계고'의 스핀오프 콘텐츠 '풍향고2'가 본편 공개 전부터 압도적인 화제성을 자랑했다.안테나 플러스의 유튜브 채널 '뜬뜬 Ddeun Ddeun'을 통해 지난 17일 게재된 '풍향고2'의 사전 모임 콘텐츠 '사전모임은 핑계고'는 공개 6일 만에 조회수 356만 뷰를 달성했다. 댓글도 2170개가 넘게 달리며 시청자들의 높은 관심을 입증했다.공개된 사전 모임 콘텐츠 속 유재석, 이성민, 지석진, 양세찬은 여행지부터 드레스코드 선정까지, '노 어플 즉흥 해외여행'에 진심인 모습으로 웃음을 안겼다. 특히 '의사소통은 한 명이 담당하지 않고 돌아가면서 시도하기', '각자 먹고 싶은 메뉴 한 끼는 무조건 보장'이라는 약속을 더해 업그레이드된 재미를 기대케 했다.열띤 관심에 힘입어 '풍향고2' 본편 예고편도 베일을 벗었다. 영상에는 네 사람이 오스트리아 빈과 헝가리 부다페스트를 배경으로 단체 사진을 남기는 모습이 담겼다. 즐거움도 잠시, '노 예약, 노 어플, 노 계획' 원칙을 앞세운 이들은 예약이 필수인 장소 앞에서 좌절한 채 발길을 돌리거나, 숙소를 찾지 못해 길거리를 헤매며 좌충우돌 리얼 여행기가 펼쳐질 것을 예고해 궁금증을 더했다.'풍향고2'는 오는 24일 첫 번째 에피소드를 시작으로 매주 토요일 오전 9시 유튜브 채널 '뜬뜬 Ddeun Ddeun', 매주 일요일 오후 7시 50분 ENA에서 방송된다. ENA TV판의 경우 미공개 장면을 더한 확장 버전이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr