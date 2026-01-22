사진=김지영 SNS

'하트시그널' 출신이자 19만 명의 유튜브 구독자를 보유하고 있는 김지영이 2세 성별에 기대감을 보였다.김지영은 지난 21일 자신의 인스타그램 스토리에 "시부모님, 친구들, 직장 모두 깜짝 임밍아웃..."이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김지영이 자신의 유튜브 채널에 지인들에게 임신을 고백하는 영상이 담긴 모습. 특히 김지영은 "영상 보시더니 다들 아들일 것 같다고 하신다. 어떻게 아시는 건지 신기하다"고 전했다.한편 1995년생인 김지영은 올해 28세다. 2016년부터 대한항공에서 객실 승무원으로 근무했다. 2024년 방송된 채널A 예능프로그램 '하트시그널4'에 출연해 우월한 미모로 많은 시청자들의 눈도장을 받았다. 프로그램 속 한겨레와 최종 커플이 됐으나 얼마 가지 않아 결별했다. 이후 김지영은 지난해 10월 자신의 유튜브 채널을 통해 직접 남자친구를 소개했다.예비신랑은 한 독서 모임을 운영하고 있는 윤수영 대표로 알려졌다. 윤 대표는 김지영에 대해 "현명하게 사랑하고 뜨겁게 도전할 줄 아는, 존경스럽고 멋진 친구"라고 소개했다. 이어 "지영이 덕분에 함께해 오는 동안 조금은 더 괜찮은 사람이 되어 왔던 것 같고, 앞으로도 그럴 것 같다"고 결혼 소감을 전했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr