조이, 2016년 사진 올리기 챌린지 동참…볼살 빵빵하니 풋풋해

레드벨벳 조이가 10년전을 회상했다.지난 21일 조이는 자신의 계정에 “우리의 2016 바이브”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 조이는 레드벨벳 멤버들과 활동 당시 찍은 사진을 올렸다. 젊고 풋풋한 모습에 팬들은 열광했다.한편 조이는 가수 크러쉬와 공개 열애 중이다. 또 지난해 11월 27일 오후 6시 영화 ‘오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도’의 컬래버레이션 음원 ‘연애조건’을 발매했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr