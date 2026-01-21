유해진, 살 찐 박지훈 때문에 걱정 많았다…2달 반 만에 15kg 감량 "괜찮은 친구"('살롱드립')

사진=텐아시아DB

사진='살롱드립' 영상 캡처

'살롱드립' 유해진이 프로페셔널하고 진솔한 박지훈을 칭찬했다.지난 20일 공개된 장도연이 진행하는 유튜브 예능 '살롱드립'에는 배우 유해진, 박지훈이 출연했다.두 사람은 개봉을 앞둔 영화 '왕과 사는 남자'를 함께했다. 박지훈은 극 중 유배 당한 단종 역할을 맡았다.유해진은 박지훈을 칭찬했다. 그는 "지훈이가 계획된 살가움 아닌 진솔함이 있더라. 사람 자체가 담백하다"고 말했다. 장항준 감독이 박지훈에게 '제천영화제 한 번 와라'고 했는데, 박지훈은 빈말도 하지 못하고 얼버무렸다고. 유해진은 "빈말은 안 하더라. 책임지지 못할 말은 안 하더라"고 전했다.유해진은 "(박지훈이) 처음에 봤을 때 사실은 살이 많이 쪘었다. 아주 많이 쪘었다"고 말했다. 유배 당한 단종 역이라 수척해 보여야 하는데, 그렇지 않아서 걱정한 것. 박지훈은 "'약한영웅2' 끝나고 휴가 기간이었다"고 이야기했다.유해진은 "유배 왔기 때문에 좀 퀭하고 안 돼 보여야 하는데 그렇지 않더라. 사실은 많이 걱정했다"고 털어놓았다. 이어 "거의 막바지 왔는데 안 됐을 정도로 빼서 왔더라"고 감탄했다.박지훈은 두 달 반 만에 15kg를 뺐다고. 유해진은 "그때부터 이 친구를 신뢰하게 됐다. 연기에 대한 신뢰 그리고 평상시 (빈말 못 하고) 얼버무리는 그런 신뢰"라고 너스레를 떨었다. 그러면서 "이런 게 지훈이라는 사람에 대한 종합적인 이미지가 되더라. '지훈이 참 괜찮은 친구구나' 했다"고 칭찬했다. 또한 "워너원 때만 알았지 (잘 몰랐다). 아역부터 했다는 걸 저는 몰랐다. 촬영하면서 알았다. 아역붜 잘 쌓아왔구나 싶더라"고 덧붙였다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr