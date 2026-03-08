사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

'전지적 참견 시점' 이성훈이 연봉 1조설에 입을 열었다.7일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에는 '솔로지옥5' 엘리트남으로 주목받은 이성훈이 출연했다.이성훈은 구글 본사 엔지니어 출신의 퀀트 트레이너라는 화려한 스펙으로 주목받았다. 그는 "미국에서 월요일에 왔고, 주말에 출국한다"며 바쁜 일상을 드러냈다.'이명박 전 대통령 닮은 꼴'로 'MB의 손자'라는 소문에 대해 이성훈은 "여러모로 비슷한 느낌이 있더라. 팩트는 그분 손자가 아니"라며 '혈연 논란'에 당황했다고 밝혔다.친구들도 의심한 정체에 이성훈은 "방송 전에는 한 번도 닮았다는 말을 들은 적이 없다. (괜한 소문에) 그분들께 미안한 마음"이라고 전했다.이성훈은 한국에서 태어났지만, 8살부터 미국 유학 생활을 하며 영어가 훨씬 편한 언어가 됐다. '퀀트 트레이너' 직업에 대해 그는 " 0.0001초 후의 주가 변동에 대처하는 시스템, 이를 예측하는 고도의 수치 계산 전문가"라고 설명했다.전현무가 "본인의 개인 주식 투자도 하냐"며 궁금증을 드러내자, 이성훈은 "미국, 암호화폐, 중국 시장에 주로 투자한다"면서도 "미국 정부 제한이 있어서 직업 특성상 매매 제한 시간이 있다. 지금 사서 바로 내일 팔 수는 없다. 자세히 밝힐 수는 없지만 일정 기간이 지난 후 매도가 가능하다"고 밝혔다.수익률 질문에 이성훈은 "빨간색"이라며 출중한 능력을 자랑했고, 전현무는 "완전 불장이네요"라며 부러움을 드러냈다. 유병재 또한 "통장에 얼마 있냐"고 물어 폭소케 했다.이성훈은 '솔로지옥5' 초반 인기가 없었다. 여성들 선택을 받지 못했던 그는 '학창 시절' 인기에 대해 "어릴 때도 인기가 많은 편은 아니었다. 공부만 해서, 그런 모범생 스타일 좋아하는 분들과 만났다"고 회상했다.'최미나수 바라기'로 직진 연애 스타일을 보여줬던 이성훈은 "최미나수가 노란 원피스 입고 나온 첫 만남부터 시선을 빼앗겼다. 미스어스타다운 아우라가 있었다. 또 영어로 대화가 되니까"라며 호감을 느꼈던 점을 고백했다.전현무가 "어머니도 미나수 씨 좋아하냐"고 묻자, 그는 "너무 좋아하는 것 같다"며 핑크빛 설렘을 숨기지 못했다.한편, 이성훈이 한국에서 머무는 럭셔리 한강뷰 집도 공개됐다. 퀸트 트레이더라는 직업을 두고 전현무가 "최대 연봉이 3조 정도라고 하던데. 본인 연봉이 1조 정도 되냐"라고 묻자, 이성훈은 "1조면 여기 안 나온다. 너무 바빠서 이런 시간이 없을 것"이라며 "특수 분야는 엄청 높을 수도 있고 아닌 경우도 있다"고 이야기했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr