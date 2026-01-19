사진=유튜브 채널 '임성근 임짱TV' 캡처

넷플릭스 '흑백요리사2' 출연자 임성근 셰프가 자신의 유튜브 채널에 공개했던 주류 협찬 광고 영상을 삭제했다.19일 확인 결과, 임성근 셰프의 유튜브 채널 '임짱 TV'에 게재돼 있던 '발베니 협찬 영상입니다'라는 제목의 영상은 현재 삭제되거나 비공개로 전환된 상태다.앞서 임성근은 18일 한 영상을 통해 "10년에 걸쳐서 3번 정도 음주(운전을)를 했던 적이 있다. 술 마시면 차에서 자는데 자다가 경찰에게 걸려서 상황을 설명했다. 그게 10년 정도 된 것 같다. 가장 최근에 음주단속에 적발된 게 5~6년 전"이라고 밝혀 파장을 일으켰다.이후 같은 날 임성근은 자신의 SNS에 "안녕하십니까 임성근입니다"라고 시작하는 내용의 자필 사과문을 올렸다. 그는 "제 가슴 한구석에 무거운 짐으로 남아있던 과거의 큰 실수를 고백하고 이에 대해 진심으로 사과와 용서를 구하고자 한다"라며 "음주 운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 제 잘못이며 실수다. 과거의 잘못을 잊지 않고 사회에 선한 영향력을 끼칠 수 있는 조리사가 되도록 제 자신을 다스리며 살겠다"고 밝혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr