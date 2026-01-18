이미지 크게보기 사진 = JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014'

배우 김영옥이 88세의 나이에도 직접 요리를 하며 가족을 돌보는 일상을 공개했다.18일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해 since 2014' (이하 '냉부') 56회에는 원로 배우 김영옥과 박준면이 게스트로 출연, 김영옥의 냉장고와 요리 비법이 공개됐다.김영옥은 냉장고 공개에 앞서 "너무 구질구질할 것 같다. 노인네 살림이라 부끄럽다"며 솔직한 심정을 털어놨다. 이어 "내가 손자 하나 데리고 사는 걸 다들 알 거다. 아픈 아이가 있다. 그 아이와 남편과 함께 냉장고를 쓴다"고 말했다.공개된 냉장고에는 다양한 재료가 가득했다. 김영옥은 아침으로 사과 반쪽, 반숙 달걀 한 알, 은행알을 챙겨 먹는다고 전했고, 저녁에는 밥과 국을 직접 요리한다고 밝혔다. 특히 자주 끓이는 국으로는 북엇국, 미역국, 콩나물국, 김칫국, 된장찌개 등을 꼽았다. 김영옥은 "된장찌개를 끓일 때는 고기를 듬뿍 넣고, 김치찌개는 항상 멸치육수로 맑게 끓인다. 고추장을 조금 넣는 게 비법"이라며 레시피를 공개했다.또한 계절별 제철 해산물을 활용하는 것으로도 알려졌다. 겨울에는 대구, 여름엔 민어, 가을엔 낙지, 봄에는 조개를 주로 요리하며, 해산물탕을 만들 때는 쑥갓도 활용한다고 했다.한편 김영옥은 1938년생으로 올해 88세다. 그의 손자는 2015년 음주운전 차량에 교통사고를 당해 하반신 마비 판정을 받았다. 이에 손자를 돌보는 일을 김영옥이 대신 맡고 있는 것으로 알려졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr