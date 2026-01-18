사진 = 정현규 인스타그램

인플루언서 정현규가 오랜만에 근황을 전했다.최근 정현규는 자신의 인스타그램에 "Happy birthday to me 새해 복 많이 받으시고 다들 행복만하세요!"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 정현규는 은색 스트리머 장식과 풍선으로 꾸며진 공간에서 케이크를 들고 카메라를 바라보고 있다. 케이크 위에는 파란색 크림으로 'HAPPY HYUNGYU DAY'라는 문구가 적혀 있고, 리본 장식과 촛불이 더해져 생일 분위기를 완성한다.또 다른 사진에서는 촛불을 바라보는 진지한 표정, 환하게 웃으며 케이크를 든 모습, 브이 포즈로 여유를 드러내는 장면까지 다양한 표정이 이어진다. 어두운 니트와 밝은 배경이 대비되며 또렷한 눈매와 부드러운 인상이 자연스럽게 강조된다.이를 본 팬들은 "생일 축하해" "늘 응원합니다" "눈이 너무 예뻐" "화이팅" "진짜 축하해요" "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남겼다.한편 정현규는 넷플릭스 '데블스 플랜2'에 참가해 우승을 차지했다. 당시 상금 3억8000만원의 주인공이 됐지만 동시에 비난의 대상이 됐다. 게임하는 과정에서 무례한 발언을 해 시청자들의 비난을 샀다. 정현규는 '데블스 플랜2'에서 윤소희, 규현과 연합을 형성한 플레이를 펼친 과정에서 우승을 양보받았다는 비판과 함께 윤소희와 열애설까지 불거진 바 있다. 또 방송에서 다른 출연자를 향해 "너 산수 할 줄 알아?" 등의 비꼬는 말을 하며 막말 논란이 불거졌다. 이에 정현규는 SNS 프로필 문구를 '죄송합니다'라고 변경하기도 했다. 아울러 '환승연애2'에 함께 출연했던 성해은과 결별설이 돌았지만 이에대해 확실한 대답은 하지 않았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr